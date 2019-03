Quintana terug in Parijs-Nice

De 29-jarige kopman staat zondag als kopman van Movistar aan de start van de Franse etappekoers uit de UCI WorldTour. Quintana eindigde zes jaar geleden bij zijn debuut op de vijftiende plaats in het klassement.

Met Marc Soler heeft Movistar ook de winnaar van vorig jaar in de gelederen. De 25-jarige Spanjaard troefde toen in de slotetappe de Brit Simon Yates af in de strijd om de eindzege. De Movistar-ploeg voor de komende editie van Parijs-Nice bestaat verder uit onder anderen Winner Anacona en Jürgen Roelandts.

Tour-winnaar Geraint Thomas (Team Sky) debuteert zaterdag in Strade Bianche, de Italiaanse eendagskoers over deels onverharde wegen door de regio Toscane. Ook deze wedstrijd is onderdeel van de WorldTour.