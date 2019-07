Wotte volgt spoor Steijn naar de Emiraten

De 58-jarige Wotte wordt in Abu Dhabi technisch directeur van de jeugdopleiding. Sinds zijn vertrek uit Nederland in 2008 werkte Wotte achtereenvolgens bij Al-Ahli (Qatar), Southampton (Engeland), Universitatea Craiova (Roemenië), Ismaily SC (Egypte), de Schotse bond en de Marokkaanse bond.

Wotte werd in maart van dit jaar ontslagen door de Marokkaanse voetbalbond, omdat hij er met Jong Marokko niet in was geslaagd kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen. Een maand geleden werd Steijn benoemd als hoofdtrainer van Al-Wahda, dat afgelopen seizoen derde werd in de Verenigde Arabische Emiraten.

De club begint op 5 augustus aan de Aziatische Champions League tegen Al Nassr uit Saudi-Arabië.