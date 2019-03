Boonen verwacht weinig van Van Aert

„Wout heeft de slechtst mogelijke voorbereiding gehad. Als hij nog uitslagen rijdt dit jaar, neem ik mijn pet voor hem af”, aldus Boonen, een van de grootste klassiekerspecialisten ooit in gesprek met de Belgische krant Het Nieuwsblad.

De 24-jarige Van Aert finishte afgelopen weekeinde als dertiende in de Omloop, maar reed een relatief anonieme koers. Vorig jaar was hij een van de smaakmakers in de opening van het klassieke voorjaar, al finishte hij uiteindelijk als 32e.

Ook in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix imponeerde hij in 2018 met respectievelijk een derde, negende en dertiende plek.

Tom Boonen Ⓒ Hollandse Hoogte

Van Aert is dit jaar nieuw bij Jumbo-Visma. Tot vorig seizoen reed hij voor Vérandas Willems-Crelan, dat afgelopen winter met Team Roompot samensmolt tot Roompot-Charles. De drievoudig wereldkampioen had weinig trek in een avontuur bij die fusieploeg en dat zorgde voor een fikse juridische strijd.

Uiteindelijk kon Van Aert vervroegd de overstap naar Jumbo-Visma maken. Hij was met die ploeg al een contract voor 2020 overeengekomen.