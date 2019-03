Van Gerwen: ’Zo simpel is dat’

„Ik speelde de afgelopen twee wedstrijden niet op m’n best”, beaamt Van Gerwen, die tegen Wade en Mervyn King met zo’n 95 punten per drie pijlen een relatief laag gemiddelde gooide voor zijn doen. „Maar de credits zijn voor James en Mervyn, zij hebben mij met goed spel verslagen.”

Van Gerwen wil niet te lang stilstaan bij de nederlagen en kijkt liever vooruit. „Ik moet me voor de volle honderd procent op de volgende wedstrijd concentreren.” En dat is donderdagavond in Aberdeen tegen de Schot John Henderson, één van de negen invallers voor de afwezige Gary Anderson die zich aan het begin terugtrok vanwege een rugblessure.

„Ik heb veel respect voor John”, stelt Van Gerwen, die overigens met zes punten uit vier partijen nog wel gewoon aan kop gaat bij de Premier League. „Hij zal zich voor het eigen Schotse publiek willen laten zien.” De recente verliespartijen hebben volgens de 29-jarige Brabander geen invloed op de strijd met Henderson. „Iedereen kan zien, dat wanneer je afgaat op de stand van de afgelopen zes jaar, dat ik de meest gevreesde opponent voor iedere speler ben. En ik weet dat wanneer ik op m’n best speel, dat ik win. Zo simpel is dat.”

Programma vijfde speelronde

Michael Smith - Rob Cross

Daryl Gurney - James Wade

Mensur Suljovic - Gerwyn Price

Raymond van Barneveld - Peter Wright

- Peter Wright Michael van Gerwen - John Henderson

