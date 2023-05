Voormalig schaatscoach Leen Pfrommer (87) overleden

Pfrommer is een van de bekendste trainers die de schaatssport in Nederland heeft gekend. Hij werd al in de jaren 60 van de vorige eeuw bondscoach en had onder anderen de grootheden Ard Schenk, Kees Verkerk en Jan Bols onder zijn hoede.

Schenk was volgens Pfrommer de grootste van allemaal. De schaatser uit Noord-Holland veroverde drie keer goud (1500, 5000 en 10.000 meter) op de Olympische Spelen van 1972 in Sapporo. „Als hij niet was gevallen op de 500 meter had hij vier keer goud gepakt”, zei Pfrommer eens in het NRC. Schenk liet in een in 2017 uitgegeven boek optekenen dat Pfrommer „medebepalend” was geweest voor zijn successen.

Pfrommer coachte ook schaatskampioenen als Jan Bos, Harm Kuipers, Hans van Helden, Piet Kleine en Marianne Timmer. Hij trainde in dertig jaar meer dan honderd schaatsers. Onder zijn bewind als bondscoach veroverde Nederland vier keer olympisch goud, vijf wereldtitels allround en twee Europese titels allround.

"Hilbert jongen, je moet doorrijden!"

In 1977 stopte hij als bondscoach, toen enkele schaatsers in opstand kwamen tegen zijn aanpak. Hij bleef echter actief als trainer en als coach van Jong Oranje kreeg hij in de jaren 80 van doen met talenten als Gerard Kemkers, Leo Visser, Rintje Ritsma en Ids Postma.

De geboren Harderwijker bleef tot relatief hoge leeftijd actief als schaatscoach, als laatste bij de commerciële DSB-ploeg van Dirk Scheringa. Hij moest voortijdig vertrekken omdat de coryfeeën Timmer en Bos niet verder wilden met de bevlogen coach.

Pfrommer was in de jaren 80 ook enkele jaren actief als co-commentator bij de NOS. Hij gaf vooral deskundige technische uitleg tijdens de wedstrijden op televisie, maar leefde ook hartstochtelijk mee. Toen Hilbert van der Duim op het WK van 1981 één ronde voor het einde van zijn rit op de 5 kilometer al stopte, volgde een beroemde kreet van Pfrommer, die nog vaak op televisie wordt herhaald: „Hilbert jongen, je moet doorrijden!.”