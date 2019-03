Schöne erkent: ’Vrije trap geen ’bewussie”

„Ik zag dat de keeper in de korte hoek stond. Of het bewust was om de bal zo binnen te schieten? Daar kan ik niet over liegen. Ik wilde de bal naar de verre hoek trappen en dan hopen dat er iemand tegenaan zou lopen als niemand ’m onderweg zou raken”, aldus de Deen tegen Ajax Life.

Naast de geweldige treffer en uitslag, genoot Schöne ook volop van de sfeer in het Bernabeu. „Mensen begonnen uiteindelijk ook ’olé’ te roepen wanneer wij de bal raakten. Zo vaak gebeurt dat niet in dit stadion! Hier met 1-4 winnen en Real Madrid uitschakelen is geweldig.”