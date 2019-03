’Mourinho en Real in gesprek’

Mourinho had eerder van 2010 tot en met 2013 de leiding over Real Madrid. Volgens het Spaanse AS moet de Portugees wel eerst overtuigd worden, want zelf heeft hij naar verluidt twijfels over een terugkeer. Zijn relatie met sommige spelers was niet optimaal toen hij bij Madrid de laan uit werd gestuurd.

Een dag eerder zou Zinedine Zidane de eerste keus zijn geweest voor voorzitter Fiorentino Perez, maar de Fransman heeft aangegeven niet terug te willen keren in het Bernabeu. De clubleiding wil Solari in ieder geval wél aan de kant zetten, omdat ze van mening is dat Real nog kan strijden voor de tweede plaats in La Liga.

Ook het Britse Telegraph kopt het vrij overtuigend: ’Mourinho keert voor 100 procent terug bij Madrid’. Wel laten ze in het midden of dat dit seizoen nog is, of pas medio 2020.