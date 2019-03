Juventus spaart Ronaldo voor ’Atlético’

Trainer Massimiliano Allegri wil geen risico's nemen met zijn Portugese vedette in de aanloop naar de return van volgende week in de achtste finales van de Champions League tegen Atlético Madrid. Juventus moet dinsdag in Turijn een achterstand van 2-0 zien weg te werken.

De Champions League winnen is dit seizoen het grote doel van de club die in de Serie A onbedreigd afkoerst op de achtste landstitel op rij. Met een voorsprong van zestien punten op Napoli kan Allegri het zich veroorloven om tegen Udinese zijn topschutter Ronaldo (negentien doelpunten) achter de hand te houden.

De 51-jarige trainer had deze week een gesprek met voorzitter Andrea Agnelli over zijn toekomst. Het contract van de succesvolle Allegri loopt volgend jaar af. ,,We hebben afgesproken na dit seizoen te gaan praten over mogelijke verlenging'', zegt de Italiaan, die sinds zijn komst in 2014 ieder jaar de 'dubbel' pakte met Juventus. Twee keer verloor zijn ploeg de finale van de Champions League.