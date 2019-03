De Jong twijfelt over contractverlenging door privéproblemen

„De club heeft mij een fantastisch aanbod gedaan. Er is over en weer warmte, ik ben stapelgek met deze club”, zegt De Jong in een videoboodschap op de website van de ’Superboeren’. „Maar mijn vrouw is niet fit, daar heb ik mee te ’dealen’. Ik ga nu kiezen bij welk team ik moet zijn. Want ik heb ook een privéteam, met mijn vrouw en kinderen. Ik moet kijken wat er mogelijk is.”

De Jong werkt sinds eind 2016 in Doetinchem. Hij leidde De Graafschap vorig seizoen via de play-offs terug naar de eredivisie. Daarin verkeert zijn ploeg nu in degradatiegevaar. De nummer zeventien van de ranglijst speelt zaterdag in Tilburg tegen Willem II.