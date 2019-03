Meer tegenslag voor Real Madrid

Carvajal heeft een blessure aan zijn rechterdijbeen en staat vermoedelijk een maand aan de kant. Vázquez, die dinsdag in de wedstrijd tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League (1-4) al na een half uur uitviel met hamstringklachten, kan enkele weken niet spelen.

Een dag eerder werd al duidelijk dat ook Vinícius Júnior de komende periode niet inzetbaar is. De 18-jarige Braziliaan scheurde een enkelband. Voor zijn herstel staat zeker twee maanden.

Real Madrid werd door Ajax uitgeschakeld en de club is ook niet meer actief in het Spaanse bekertoernooi. In de competitie staat Real, met nog twaalf speelronden te gaan, twaalf punten achter op koploper FC Barcelona.