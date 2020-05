UCI probeert ’te redden wat er te redden valt’

De 46-jarige Fransman gaf tegenover Sporza aan dat er moet worden gekoerst om het wielrennen in ieder geval gedeeltelijk overeind te houden.

„Door een korte kalender te maken voor de tweede jaarhelft willen we een ramp vermijden. Het nieuwe wedstrijdschema is onderhevig aan de beslissingen van de bevoegde overheden. Als zij ons laten koersen vanaf 1 augustus, dan is er koers in de WorldTour. Het seizoen zelf opdoeken was geen optie. Als er geen seizoen komt, dan zullen we teams verliezen.”

"Geen Tour is een ramp"

Positieve test

Lappartient kon nog geen antwoord geven op vragen over hoe de UCI zal reageren bij een positieve coronatest in het peloton. „Dat moeten we nog bekijken. Sowieso komen er ook richtlijnen voor hoe het publiek zich moet gedragen en hoe de pers kan werken.”

Miljoenenverlies

Ook voor de UCI is de huidige crisis een ’zware dobber’, zoals Lappartient het omschrijft.

„Alleen de olympische jaren zijn voor ons seizoenen met een budgettair overschot. Het jaar van de Spelen betaalt altijd het verlies van de drie andere jaren. Aangezien Tokio 2020 een jaar opschuift, missen we ongeveer 25 miljoen euro aan inkomsten in 2020. Alles wat we beslist hebben is in functie van het overleven van de koers.”

Het podium van de Tour de France 2019: winnaar Egan Bernal wordt gefalnkeerd door Geraint Thomas (links) en Steven Kruijswijk (rechts). Ⓒ AFP

Tour de France

Vooral het doorgaan van de Tour de France was van groot belang. Lappartient heeft vertrouwen, maar is ook voorzichtig. Er is een risico op nieuwe lockdowns en afgelastingen. Of we een plan B hebben mocht de kalender in het water vallen? Dit is het plan B. En we hebben geen plan C. De conclusie is dat we zonder Tour in een heel moeilijke situatie kunnen belanden. Geen Tour is een ramp.”

"Crisissen zijn ook een kans"

Eenheid

Toch bracht het feit dat er nood aan de man was, ook enkele mooie zaken met zich mee. Lappartient: „Er is vaak ruzie tussen de verschillende stakeholders in de koers, maar nu was er toch eenheid aan tafel. De teams en de organisaties zaten op dezelfde lijn. De beslissingen zijn unaniem genomen.”

Extra spektakel

Dat het wielerjaar nu in een paar maanden wordt gepropt - de Giro d’Italia en Vuelta a España overlappen elkaar zelfs - kan voor extra spektakel zorgen, denkt Lappartient. „Crisissen zijn ook een kans. Alle toppers op hetzelfde moment in vorm: dat kan ook iets unieks opleveren voor de koers.”