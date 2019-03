Boete Simeone voor obsceen juichgebaar

Op het moment dat Atlético Madrid op een 1-0 voorsprong kwam thuis tegen Juventus in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League, besloot Simeone zich om te draaien naar de fans en met twee handen naar zijn kruis te grijpen. De disciplinaire commissie van de UEFA heeft besloten om hem niet te schorsen.

Hij bood hier wel vrij direct zijn excuses voor aan. „Het was niet netjes, dat geef ik wel toe. Ik voelde echter dat ik dit moest doen. We hebben keihard gevochten voor deze zege. Zo speelde Diego Costa, terwijl hij niet eens helemaal fit was. Op dat moment wilde ik laten zien hoe ik mij voelde. Laten zien dat dit elftal ballen heeft”, verklaarde hij na afloop van de 2-0 zege tegenover Sky Sports Italia.

Hij vervolgde: „Het was niet bedoeld richting Juventus, maar naar onze eigen fans. Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden aan de mensen die hier aanstoot aan nemen, maar het kwam uit mijn hart.” Het was niet voor het eerst dat Simeone een soortgelijk gebaar maakte. In zijn spelerstijd bij Lazio Roma deed hij het ook al eens.

De Italiaanse club moet 30.000 euro aan de Europese voetbalbond betalen en Atlético 38.000 euro. Juventus wordt bestraft omdat het team te laat op het veld verscheen voor de tweede helft. Atlético ontving de boete voor het wangedrag van Simeone en een groep supporters.