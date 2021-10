Premium Het beste van De Telegraaf

NK AFSTANDEN ’Het gaat bizar snel’ Opening van het schaatsseizoen resulteert direct in sensationele optredens én flinke decepties

Door Nick Tol en Willem Held Kopieer naar clipboard

Antoinette de Jong (l.) blijft haar concurrente Ireen Wüst nipt voor op de schaatsmijl. De rijdster van Team Jumbo-Visma bemachtigt de nationale titel. Ⓒ Rene Bouwman

HEERENVEEN - Een blessure, tranen, valse starts, diskwalificaties, sensationele tijden én goedgevulde tribunes. De opening van het schaatsseizoen in Thialf is zeker niet zonder slag of stoot verlopen. „Dit was een héél bijzondere wedstrijd”, concludeerde Kai Verbij, die zijn bijnaam The Assassin weer eer aandeed door de Nederlandse titel op de 500 meter te bemachtigen.