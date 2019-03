Bijzondere ’transfer’ Verstappen

De coureur van Red Bull Racing heeft het Japanse Arai, dat hij al zijn hele raceleven draagt, ingeruild voor een model van Schuberth. Vertegenwoordigers van het Duitse merk waren onlangs tijdens de testdagen in Barcelona al druk in de weer om Verstappen een nieuwe helm aan te meten, om hem in die hoedanigheid de baan op te sturen.

De voorschriften van de Formule 1 zijn dit jaar anders. De nieuwe helmen moeten coureurs mede door een kleinere vizieropening beter beschermen tegen rondvliegende objecten. Arai had moeite om alle zogeheten homologatieproeven van autosportfederatie FIA te doorstaan.

Het Formule 1-seizoen begint op 17 maart in Melbourne. Verstappen vliegt donderdagavond 7 maart al richting Japan voor een demonstratie in Tokio, ingegeven door de samenwerking met de nieuwe motorleverancier Honda.