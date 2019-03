Argentinië juicht: Messi terug in nationale ploeg

Messi kwam voor het laatst in actie op het wereldkampioenschap in Rusland, waar Argentinië in de achtste finales met 4-3 verloor van de latere wereldkampioen Frankrijk. De aanvaller stelde zich toen even niet beschikbaar.

Bondscoach Lionel Scaloni gaf eind januari al aan dat hij hoopte dat Messi snel zou terugkeren. ,,We gaan nog praten met hem, dat doen we als de tijd rijp is. Maar mijn gevoel is goed'', vertelde hij toen.

Messi nam al eens eerder tijdelijk afscheid als international. Dat was na de nederlaag in de finale van de Copa America in 2016. Enkele maanden later kwam hij al terug op die beslissing, mede door de roep van het Argentijnse volk.

Ajacied Nicolás Tagliafico is ook in de Argentijnse selectie opgenomen.