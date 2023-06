Premium Het beste van De Telegraaf

’Nadal en Federer hielden mijn gedachten de afgelopen 20 jaar behoorlijk bezig’ Na historische dag in Parijs: waar houdt het op voor Novak Djokovic?

Al voor de finale wordt in kamp Djokovic gerekend op winst. Het jasje met nummer 23 is al klaar. Ⓒ Foto AFP

AMSTERDAM - Languit liet Novak Djokovic zich achterover op het gravel vallen. Daarna baande hij zich een weg naar zijn box en viel hij zijn vrouw en twee kinderen in de armen. Terug op de baan nam hij met een handdoek over zijn hoofd plaats op het spelersbankje en daar drong het écht tot hem door. De 36-jarige onverwoestbare Serviër heeft geschiedenis geschreven in Parijs. Zijn eindzege op Roland Garros betekent zijn 23e grandslamtitel. Geen enkele tennisser is dat ooit gelukt.