’Kleedkamerrel Ramos met Real-voorzitter’

De voorzitter zou volgens het Spaanse AS enkele minuten de spelers hebben uitgekafferd wegens hun gebrek aan inzet en vond het schijnbaar een ’respectloos’ optreden. Toen dat woord viel, bedacht Ramos zich geen moment om hem in de rede te vallen. De verdediger vond juist weer dat Perez en zijn kornuiten in de clubleiding de schuldigen zijn voor dit desastreuze seizoen.

In het heetst van de strijd was Ramos duidelijk en keek hij Perez recht in zijn ogen aan: „Betaal me maar uit en dan ben ik weg hier! Ik heb altijd alles voor de club gegeven en doe als voor dit (logo, red) en zelfs voor jou.” De complete selectie bekeek het tafereel doodstil aan.

Midden in de nacht besloot Perez in gesprek te gaan met de directie, voor het eventueel direct ontslaan van trainer Santiago Solari. José Mourinho moest meteen binnengehaald worden. De Portugees kan echter nauwelijks door dezelfde deur met Ramos. Maar een uiteindelijke beslissing bleef nog wel uit.