Live F1: Verstappen in felle strijd verwikkeld

Tot nu toe heeft Verstappen het nog niet zo naar zijn zin in Portugal. Hij is, op zijn zachts gezegd, ontevreden over de omstandigheden op het Autodromo Internacional do Algarvewaar ze vorig jaar het asfalt hebben veranderd. „We hebben heel weinig grip. Ik weet dat het voor iedereen hetzelfde is, maar ik vind dit gewoon niet leuk. Ik vind het Formule 1-onwaardig. Alleen kan ik er toch niets aan veranderen”, aldus de Nederlander zaterdag na de kwalificatie.

Na een aantal wisselvallige trainingssessies legde de Nederlander zaterdagmiddag in Q3 beslag op de derde startplaats. De beide Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren sneller en starten dus voor hem. Toch had er wel degelijk een pole position ingezeten voor Verstappen. Een klein momentje overstuur deed hem echter de das om. “Uit het niets ontsnapte die auto aan me. Het is het hele weekend al worstelen met de balans.”

Hoopgevend voor Verstappen: de nummer twee in de WK-stand startte twee weken geleden in Imola ook vanaf de derde plek en reed zijn bolide toen naar de overwinning. „Dat klopt, maar toch start ik liever als eerste”, aldus de Red Bull-coureur.