Reconstructie: hoe haalde PSV Mario Götze naar Eindhoven?

Mario Götze vervulde in de WK-finale van 2014 een belangrijke rol voor de uiteindelijke wereldkampioen Duitsland. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - Hoe kreeg PSV Mario Götze (28) in hemelsnaam naar Eindhoven? Het is de meest prangende vraag onder voetballiefhebbers in Nederland. Technisch manager John de Jong vertelt het verhaal achter dé stunt van de afgelopen transferperiode in de Eredivisie. „Dinsdagochtend belde Mario me op, hij wilde naar PSV komen”, aldus De Jong.