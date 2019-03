Schulting ’bizar snel’ vlak voor WK

Schulting voelde zich eerder deze week niet helemaal lekker - waardoor ze een paar trainingsuren liet schieten op de ietwat brokkelige ijsvloer - maar donderdag maakte ze alweer een prima indruk. „8,44 in een rondje is echt bizar snel, zeker gezien de omstandigheden. Dus de snelheid heeft ze. Het plezier heeft ze en de onbevangenheid ook”, verzekerde bondscoach Jeroen Otter in Sofia.

Otter ziet wel een ander gevaar voor Schulting, die het liefst al haar races omzet in een overwinning. „De vraag is of ze genoeg kan nemen met een tweede of derde plek. Voor een overwinning krijg je heel veel punten (34, red.), maar je moet de juiste afweging maken. Het risico op dit ijs is dat je misschien onderuitgaat of dat je door een slippertje zakt van de tweede naar de vijfde plek. Of dat je tegen iemand aanrijdt, zoals tijdens het EK (penalty voor Schulting op de 500 meter, red.) en je lot in de handen van de scheidsrechter komt te liggen.”

Schulting moet vrijdag vertrouwen opdoen tijdens de voorrondes op alle afstanden. „Zaterdag begint de echte strijd. Eigenlijk kan Suzanne tot de finale alleen maar verliezen. Op elke afstand treft Suzanne specialisten. Ook heb je een aantal meiden dat alles goed kan, zoals Suzanne zelf en Elise Christie (een Britse, red.). Maar natuurlijk is Suzanne op de 10.000 en 1500 meter ook een specialiste”, voegt Otter eraan toe.

Haar concurrentes zijn ongetwijfeld ook gebrand op een topresultaat bij de wereldkampioenschappen. „De andere toppers hebben al een veel langere loopbaan achter de rug dan Suzanne. Die hebben ongetwijfeld iets van: de WK is het belangrijkste. Dat was voor Suzanne de eerste wereldbekerwedstrijd dit seizoen, om te laten zien dat ze die gouden medaille (het olympisch goud op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen) verdiend heeft gewonnen. Vervolgens wilde ze opnieuw een wereldbekerwedstrijd winnen en daarna de EK. Suzanne heeft veel meer doelstellingen gehad dan de andere rijdsters. Die zullen het seizoen wat relaxter zijn begonnen.”