Sinkeldam moet Démare handje helpen in Parijs-Nice

De sprinter van Groupama-FDJ won vorig jaar de openingsetappe, zoals hij de twee edities daarvoor ook telkens een rit won. Sinkeldam begon in 2018 bij de Franse ploeg.

In de Ronde van de Algarve reden ze dit jaar al samen. Démare sprintte er twee keer naar de tweede plaats. Zonder zijn kopman kon Sinkeldam zich afgelopen weekend niet onderscheiden in de Omloop Het Nieuwsblad (54e) en Kuurne-Brussel-Kuurne, waar hij de finish niet haalde. Met name in de eerste drie etappes van Parijs-Nice liggen kansen voor de sprinters.