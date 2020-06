Sport Kort: Titel ver uit zicht voor Benfina na nieuwe domper

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Titel ver uit zicht voor Benfina na nieuwe domper

21.05 uur: Benfica lijkt de strijd om de Portugese landstitel te hebben opgegeven. De titelverdediger ging maandagavond in het uitduel met CS Marítimo voor de tweede keer op rij onderuit (2-0).

Jorge Correa en Rodrigo Pinho maakten de doelpunten voor Marítimo in Funchal. Benfica houdt een achterstand van drie punten op koploper FC Porto, dat maandagavond nog op bezoek gaat bij FC Paços Ferreira. Beide titelkandidaten komen na maandag nog vijf keer in actie.

Benfica verloor vorige week van middenmoter Santa Clara (3-4). Marítimo klom met de zege naar een voorlopige twaalfde plaats op de ranglijst.

Benfica werd vorig jaar voor de 37e keer kampioen van Portugal.

Voetbal: Van Kippersluis van Go Ahead test positief op corona

20.15 uur: Kevin van Kippersluis zal voorlopig nog niet op het trainingsveld van Go Ahead Eagles te zien zijn. De Hilversummer kwam anderhalve week geleden over van het Zweedse AFC Eskilstuna en testte bij terugkeer in Nederland positief op het nieuwe coronavirus.

De aanvaller heeft geen fysieke klachten, maar is wel meteen in thuisquarantaine gegaan. Hij staat dagelijks in contact met de clubarts en fysiotherapeut van Go Ahead Eagles.

Wanneer Van Kippersluis bij Go Ahead mag gaan beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen is nog niet duidelijk. „Hierover is ook contact met de medische staf van de KNVB”, laat de eerstedivisieclub uit Deventer weten.

Van Kippersluis wordt dinsdag 27 jaar. Hij speelde in Nederland eerder voor FC Utrecht, Excelsior, FC Volendam en SC Cambuur.

Voetbal: Kurzawa blijft PSG trouw

19.17 uur: Layvin Kurzawa heeft zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain verlengd. De 27-jarige verdediger is nu tot de zomer van 2024 aan de Franse topclub verbonden.

Kurzawa werd vier keer kampioen met PSG, dat hem in 2015 overnam van AS Monaco. Hij speelde tot dusver 123 duels en scoorde dertien keer voor de club uit de Franse hoofdstad.

Kurzawa kwam dertien keer uit voor de nationale voetbalploeg van Frankrijk.

Motorsport: Dovizioso vol vertrouwen

18.28 uur: De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso is vol vertrouwen dat hij kan meedoen aan de eerste WK-race van het seizoen in de MotoGP-klasse, op 19 juli in Jerez de la Frontera. De 34-jarige Ducati-rijder ging zondag tijdens een motorcrossrace in Noord-Italië onderuit en liep daarbij letsel op aan zijn linkersleutelbeen. Hij heeft in Modena inmiddels een operatie ondergaan en volgens de vice-wereldkampioen is de ingreep goed verlopen.

„Ik ben dankbaar dat ik zo snel onder het mes kon gaan”, liet hij weten. „Veel pijn voel ik niet en dat stemt me heel optimistisch. Ik ga thuis meteen een herstelschema opstellen. Ik vertrouw erop dat ik in de komende weken in staat ben om goed te revalideren en dat ik helemaal klaar zal zijn voor de eerste Grand Prix in Spanje.”

Voetbal: Algemeen directeur en bestuur Helmond Sport weg

16.58 uur: Algemeen directeur Leon Vlemmings en de bestuursleden van Helmond Sport stappen op. Ze doen dit omdat het nog altijd niet is gelukt om een multifunctionele sportaccommodatie in Helmond te realiseren, waarbij een nieuw stadion voor de eerstedivisieclub het middelpunt zou moeten worden.

Helmond Sport werkt met de gemeente Helmond en diverse andere partijen al jaren aan de ontwikkeling van de zogeheten sport- en beleefcampus De Braak. De club uit de Keuken Kampioen Divisie kan zich echter maar niet vinden in het ontwerp van het stadion en ook een bemiddelingspoging leverde niets op.

Vlemmings en de bestuursleden Willem van Zantvoort en Eric van den Dungen hebben nu besloten op te stappen. Ze maken „in het belang van Helmond Sport” de weg vrij voor een nieuw bestuur. De 50-jarige Vlemmings, oud-trainer van onder meer Feyenoord en Excelsior, werkte ruim twee jaar bij de Brabantse club.

Voetbal: Bergström blijft bij Utrecht

16.50 uur: Verdediger Emil Bergström heeft bij FC Utrecht zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De 27-jarige Zweed is nu tot medio 2022 aan de eredivisieclub verbonden. Zijn oude contract in de Domstad liep in de zomer van 2021 af.

Bergström maakte in september op huurbasis de overstap van FC Utrecht naar FC Basel, waarvoor de Zweed inmiddels is uitgekomen in de Europa League, de Zwitserse Super League en het bekertoernooi van Zwitserland. Hij keert per direct terug, waardoor hij zich bij het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan aansluiten bij de selectie van trainer John van den Brom.

Voetbal: VVV komt trouwste fans tegemoet

15.20 uur: Supporters van VVV-Venlo die al in een vroeg stadium een seizoenkaart hebben aangeschaft, houden recht op een tegemoetkomingsregeling als ze wedstrijden niet kunnen bezoeken vanwege maatregelen rond het coronavirus. Voor fans die na 25 juni een seizoenkaart kochten, geldt die regel niet.

VVV heeft dat maandag besloten naar aanleiding van de laatste persconferentie van premier Mark Rutte, die vorige week zei dat vanaf 1 september bij sportwedstrijden publiek deels weer welkom is. Eerder werd er nog van uitgegaan dat voetballen met publiek sowieso de eerstkomende maanden nog niet mogelijk zou zijn.

Voetbal: Trainersopleiding in Engels voetbal voor minderheden

15.09 uur: De Engelse voetbalclubs gaan zich inzetten om voor meer diversiteit onder trainers te zorgen. Ze hebben een project opgezet waarbij voetballers die afkomstig zijn uit etnische minderheden, in Groot-Brittannië aangeduid als BAME, de kans krijgen om zich als trainer te ontwikkelen. Ieder seizoen wordt geld vrijgemaakt om zes voetballers zo’n traject van bijna twee jaar aan te bieden.

Raheem Sterling, aanvaller van Manchester City, had het onderwerp onlangs aangekaart. Volgens de Engelse international zijn er veel te weinig coaches en bestuurders van raciale minderheden in zijn land. „Er zijn iets van vijfhonderd spelers in de Premier League. Een derde is zwart en die heeft geen vertegenwoordiging in de top van het voetbal en geen vertegenwoordiging in de trainersstaf”, zei Sterling.

Voetbal: Muratore weg bij Juventus

14.19 uur: Atalanta Bergamo heeft middenvelder Simone Muratore overgenomen van Juventus. Met de overgang is een transfersom van 7 miljoen euro gemoeid. De 22-jarige Muratore wordt bij Atalanta ploeggenoot van de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer.

Muratore kreeg dit seizoen weinig speeltijd van Juventus-trainer Maurizio Sarri en mocht slechts twee keer invallen. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van de club uit Turijn.

Golf: Johnson behaalt 21e zege op PGA Tour

07.31 uur: Dustin Johnson heeft voor de 21e keer in zijn loopbaan een toernooi uit de PGA Tour op zijn naam geschreven. De 36-jarige Amerikaan deed dat zondag bij de Travelers Championship in Cromwell, waar hij afsloot met een ronde van 67 slagen en daarmee uitkwam op een totaal van 261. Kevin Streelman, landgenoot van Johnson, eindigde als tweede met 262 slagen. Johnson zorgde er met zijn zege voor dat hij tot dusverre in al zijn dertien seizoenen als prof tenminste één titel won.

Het was het tweede toernooi op de PGA Tour sinds de, door het coronavirus, verplicht lange pauze. Bij het toernooi in Cromwell waren vier gevallen van corona. Het ging om golfers Denny McCarthy en Cameron Champ en twee caddies. Toeschouwers zijn bij golftoernooien voorlopig nog niet welkom.