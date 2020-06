Sport Kort: VVV maakt gebaar naar trouwste fans

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: VVV komt trouwste fans tegemoet

15.20 uur: Supporters van VVV-Venlo die al in een vroeg stadium een seizoenkaart hebben aangeschaft, houden recht op een tegemoetkomingsregeling als ze wedstrijden niet kunnen bezoeken vanwege maatregelen rond het coronavirus. Voor fans die na 25 juni een seizoenkaart kochten, geldt die regel niet.

VVV heeft dat maandag besloten naar aanleiding van de laatste persconferentie van premier Mark Rutte, die vorige week zei dat vanaf 1 september bij sportwedstrijden publiek deels weer welkom is. Eerder werd er nog van uitgegaan dat voetballen met publiek sowieso de eerstkomende maanden nog niet mogelijk zou zijn.

Voetbal: Trainersopleiding in Engels voetbal voor minderheden

15.09 uur: De Engelse voetbalclubs gaan zich inzetten om voor meer diversiteit onder trainers te zorgen. Ze hebben een project opgezet waarbij voetballers die afkomstig zijn uit etnische minderheden, in Groot-Brittannië aangeduid als BAME, de kans krijgen om zich als trainer te ontwikkelen. Ieder seizoen wordt geld vrijgemaakt om zes voetballers zo'n traject van bijna twee jaar aan te bieden.

Raheem Sterling, aanvaller van Manchester City, had het onderwerp onlangs aangekaart. Volgens de Engelse international zijn er veel te weinig coaches en bestuurders van raciale minderheden in zijn land. "Er zijn iets van vijfhonderd spelers in de Premier League. Een derde is zwart en die heeft geen vertegenwoordiging in de top van het voetbal en geen vertegenwoordiging in de trainersstaf", zei Sterling.

Internationaal beachvolleybaltoernooi in Utrecht

15.00 uur: Utrecht huisvest van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september een internationaal beachvolleybaltoernooi. Volgens de organisatie is het toernooi "het eerste internationale sportevenement op Nederlandse bodem sinds het uitbreken van de coronapandemie".

Alle Nederlandse topteams maken hun opwachting in Utrecht, waaronder Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen.

Op het Jaarbeursplein wordt een stadion gebouwd waar het publiek zich kan houden aan de 1,5 meterregel. Het volledige stadion bestaat uit skyboxen die geschikt zijn voor twee tot maximaal tien personen en vooraf moeten worden gereserveerd. "Zo kunnen honderden toeschouwers op veilige wijze genieten van topbeachvolleybal", aldus de organisatie.

Voetbal: Muratore weg bij Juventus

14.19 uur: Atalanta Bergamo heeft middenvelder Simone Muratore overgenomen van Juventus. Met de overgang is een transfersom van 7 miljoen euro gemoeid. De 22-jarige Muratore wordt bij Atalanta ploeggenoot van de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer.

Muratore kreeg dit seizoen weinig speeltijd van Juventus-trainer Maurizio Sarri en mocht slechts twee keer invallen. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van de club uit Turijn.

Golf: Johnson behaalt 21e zege op PGA Tour

07.31 uur: Dustin Johnson heeft voor de 21e keer in zijn loopbaan een toernooi uit de PGA Tour op zijn naam geschreven. De 36-jarige Amerikaan deed dat zondag bij de Travelers Championship in Cromwell, waar hij afsloot met een ronde van 67 slagen en daarmee uitkwam op een totaal van 261. Kevin Streelman, landgenoot van Johnson, eindigde als tweede met 262 slagen. Johnson zorgde er met zijn zege voor dat hij tot dusverre in al zijn dertien seizoenen als prof tenminste één titel won.

Het was het tweede toernooi op de PGA Tour sinds de, door het coronavirus, verplicht lange pauze. Bij het toernooi in Cromwell waren vier gevallen van corona. Het ging om golfers Denny McCarthy en Cameron Champ en twee caddies. Toeschouwers zijn bij golftoernooien voorlopig nog niet welkom.