Historisch goud lonkt voor Suzanne Schulting

Suzanne Schulting is klaar voor de wereldtitel. Als ze daar in slaagt, kan ze spreken over een perfect seizoen. Ⓒ Hollandse Hoogte

SOFIA - Ze zat er even relaxed als vastberaden bij in een comfortabele stoel in het Ramada Hotel in Sofia. Suzanne Schulting is naar de hoofdstad van Bulgarije gekomen om de eerste Nederlandse wereldkampioene shorttrack te worden. Ze is er heilig van overtuigd dat het ook zal gebeuren.