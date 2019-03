De Vrij en Inter laten kans liggen bij Frankfurt

Er zat meer in het vat voor de bezoekers, want al halverwege de eerste helft mocht Marcelo Brozovic aanleggen voor een zeer dubieus gegeven strafschop. Lautaro Martinez ging onderuit na een duel met Evan Ndicka, maar veel leek daar niet aan de hand. De bal ging toch op de stip, maar Brozovic pakte het cadeautje niet uit. Eintracht-doelman Kevin Trapp dook de inzet van de Kroaat uit de hoek. Jetro Willems viel een kwartier voor tijd in bij de thuisclub, Jonathan de Guzman bleef negentig minuten op de bank.

Sevilla - Slavia Praag

Quincy Promes begon bij Sevilla ook op de bank in het duel met Slavia Praag. De aanvaller, die deel uitmaakt van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, zag echter wel een stuk meer doelpunten. Via Wissam Ben Yedder en Munir El Haddadi kwamen de Spanjaarden twee keer op voorsprong, maar de Tsjechen maakten beide goals ongedaan. Voormalig FC Twente-speler Miroslav Stoch (met een van richting veranderd afstandsschot) en Alex Kral (met een bal via zijn schouder waar hij zelf niets van wist) zorgden ervoor dat er na negentig minuten 2-2 op het scorebord stond. Promes viel een kwartier voor tijd in.

Villarreal deed uitstekende zaken op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg. De Spanjaarden wonnen met 3-1 en lijken op rozen te zitten. Dinamo Zagreb was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Benfica, dat vanuit de ’Ajax-poule’ in de Champions League in de Europa League is ingestroomd. Bruno Petkovic schoot tien minuten voor rust een strafschop raak.

