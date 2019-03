Arsenal beleeft inktzwarte avond in Frankrijk

De ploeg van trainer Unai Emery verloor in Frankrijk met 3-1 van Stade Rennes en eindigde het duel met tien man. Sokratis Papastathopoulos werd vijf minuten voor rust met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Wonderschone vrije trap

Uit de vrije trap die daarop volgde, kreeg Arsenal op schitterende wijze de 1-1 om de oren. Benjamin Bourigeaud schoot eerst in de muur, maar pegelde de rebound even kiezelhard als wonderschoon achter doelman Petr Cech. De 36-jarige keeper kreeg voor het duel een staande ovatie van het thuispubliek, dat de twee seizoenen van Cech (tussen 2002 en 2004) niet vergeten was.

Eigen doelpunt

Alex Iwobi had de Engelsen na vier minuten nog wel een vliegende start bezorgd, maar na de rode kaart en daaropvolgende gelijkmaker werd de avond inktzwart voor The Gunners. Nacho Monreal maakte halverwege de tweede helft een eigen doelpunt en kort voor tijd kopte Ismaila Sarr de 3-1 tegen de touwen.

