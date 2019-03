Bosz laat spelers Bayer heel wat lopen

Bild meldt dat de club de meeste meters maakt in de Bundesliga. Gemiddeld lopen de Bayer-spelers per wedstrijd 121,7 kilometer. In totaal hebben ze tot nu toe 2921 kilometer afgelegd. Een record in de Bundesliga.

„Al in de eerste competitiehelft waren de loopwaarden erg goed. Dat zegt iets over de mentaliteit in de groep. Iets waar sommigen toen hun vraagtekens bijzetten. De manier van speler onder Bosz betekent dat er nog meer gelopen moeten worden”, aldus sportief directeur Simon Rolfes van Bayer.