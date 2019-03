Willems: ’Over Oranje hoeven we het niet te hebben’

„We doen het goed, dus de trainer heeft weinig redenen om te veranderen”, zei de linkspoot na de 0-0 tegen Internazionale tegenover Fox Sports. „Dat zou ik in zijn positie ook niet doen. Hoe happy ik hier ben? Laten we zeggen dat ik op 50 procent zit. Ik wil wel wat meer spelen, ja”, aldus Willems, die ook tegen de Italianen weer als linkshalf inviel. „Daar was ik blij mee, want ik had door een blessure een paar dagen niet getraind. En ik laat zien dat ik op meerdere posities inzetbaar ben.”

Bekijk ook: De Vrij en Inter laten kans liggen bij Frankfurt

De 22-voudig international speelde bijna tweeënhalf jaar geleden zijn laatste interland voor Oranje, en snapt dat hij nog steeds ontbreekt in het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman. „In deze situatie hoeven we het niet eens over het Nederlands elftal te hebben”, zei Willems, die positief is gestemd over de kansen van Eintracht Frankfurt in Milaan.

„0-0 is een goede uitgangspositie voor ons. We hadden geluk met de gemiste penalty voor rust, maar in de uitwedstrijd kan er van alles gebeuren. De tweede helft waren wij beter. Zij waren wat vermoeid, zo leek het.”

Bekijk ook: Arsenal beleeft inktzwarte avond in Frankrijk