Ook Martin schrikt van dopingzaak Thüringen

„Ik had gehoopt dat zulke boosdoeners inmiddels van het toneel verdwenen waren”, zei de 33-jarige tijdritspecialist, die dit jaar uitkomt voor de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma, in de krant Frankfurter Allgemeine „Dat doping op deze manier in Duitsland werd gebruikt is extreem schrikbarend.”

Het schandaal openbaarde zich toen de politie een inval deed tijdens het WK noordse ski in het Oostenrijkse Seefeld. Tegelijkertijd bezochten agenten de praktijk van sportarts Schmidt. Daar zouden veertig bloedzakken in beslag zijn genomen. Al acht sporters bekenden inmiddels gebruik te hebben gemaakt van verboden bloedtransfusies, onder wie de Oostenrijkse renner Georg Preidler.

Martin bezocht in zijn jeugd het sportgymnasium van Erfurt en reed in het begin van zijn profesionele loopbaan voor het Thüringer Energie Team. Hij zegt nooit met Schmidt te hebben gewerkt. „Ik kende hem niet en had geen enkele band met deze vermeende arts. Ik hoop dat we nu alles weten en dat er niet nog een bom zal barsten.”

„Dit is een klap in het gezicht voor zuivere sporters zoals ik”, reageerde Kittel, afkomstig uit Erfurt, eerder op de affaire.