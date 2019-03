Nieuwe deceptie voor Van Barneveld in Premier League

Van Barneveld begon zijn partij tegen Peter Wright nog wel uitmuntend door meteen 180 te gooien. Nadat Barney de eerste leg op zijn naam had weten te schrijven, kwam hij er nauwelijks meer aan te pas. Snakebite pakte probleemloos vijf legs op rij. De 7e en 9e leg werden nog wel een prooi voor Van Barneveld, maar uiteindelijk trok hij opnieuw aan het kortste einde: 7-3.

Terugknokken

Van Barneveld behaalde tot nu toe slechts twee punten. Dat deed Barney, die bezig is met zijn afsscheidstournee, wel door zich tweemaal knap terug te knokken na een nagenoeg onoverbrugbare achterstand. Tegen Gerwyn Price maakte hij een 3-6 achterstand ongedaan, overleefde drie wedstrijdpijlen en speelde uiteindelijk met 6-6 gelijk. Tegen Mensur Suljovic boog hij een 1-5 achterstand om in 6-6. Maar donderdagavond was hij geen partij voor Wright.

Van Barneveld bezet na drie nederlagen en twee gelijke spelen de laatste plek in de prestigieuze competitie. Op de nieuwe wereldranglijst, die deze week verscheen, is Barney afgezakt naar een 33e plek. Daarmee wordt de opdracht om het WK darts te halen met de week moeilijker. Alleen de beste 32 darters van de zogenoemde Order of Merit worden rechtstreeks tot het mondiale eindtoernooi toegelaten.

Uitslagen vijfde speelronde

Michael Smith - Rob Cross 3-7

Daryl Gurney - James Wade 0-7

Mensur Suljovic - Gerwyn Price 3-7

Raymond van Barneveld - Peter Wright 3-7

- Peter Wright 3-7 Michael van Gerwen - John Henderson 6-6

Bekijk ook: Martelgang voor Van Barneveld