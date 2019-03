Van Gerwen verspeelt koppositie in Premier League

Een dure misstap voor Mighty Mike, want Van Gerwen is de koppositie in de Premier League nu kwijtgeraakt aan James Wade. En dat is de speler waartegen Van Gerwen vorige week in een mindere fase verzeild raakte. In de vierde speelronde verloor de 29-jarige Brabander van Wade, wat zijn eerste competitienederlaag betekende.

UK Open

De eerste drie partijen werden door de drievoudig wereldkampioen wel gewonnen. Het verlies tegen Wade kreeg een dag later een nog vervelender vervolg. Bij het majortoernooi UK Open werd hij al in de vierde ronde door Mervyn King uitgeschakeld.

„Ik speelde de afgelopen twee wedstrijden niet op m’n best”, beaamde Van Gerwen voorafgaand aan de partij van donderdagavond tegen Henderson, één van de negen invallers voor Anderson. Tegen Wade en King gooide Mighty Mike met zo’n 95 punten per drie pijlen een relatief laag gemiddelde gooide voor zijn doen. Van Gerwen wilde niet te lang stilstaan bij de nederlagen en keek liever vooruit. „Ik moet me voor de volle honderd procent op de volgende wedstrijd concentreren.”

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Populair

Van alle gastspelers die de Premier League tot nu toe heeft gehad, bleek Henderson in Aberdeen by far de populairste. De 45-jarige Schot werd door een doedelzakspeler op de klanken van volkslied The Flower of Scotland naar het podium begeleid, en elke worp van hem werd met luid gejuich begroet. Nadat Van Gerwen de eerste drie legs had gewonnen, werd de zaal gek toen Henderson de vierde leg binnenhengelde.

Henderson kwam terug tot 3-1, vervolgens tot 4-2 en nadat Van Gerwen een 5-2 voorsprong had genomen, verkleinde The Highlander de achterstand zelfs tot 5-4. Nadat de Nederlander de tiende leg pakte, leek het duel alsnog beslist. Maar Henderson brak terug en zette de 6-5 op het scorebord. En in de twaalfde leg gebeurde vervolgens wat maar weinigen voor mogelijk hielden. Henderson bepaalde de eindstand op 6-6 en snoepte Van Gerwen zo een duur punt - en dus de koppositie - af.

