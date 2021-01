PSV wint na heerlijk voetbalgevecht moeizaam van Sparta

In de sneeuw op Het Kasteel spaarde trainer Roger Schmidt enkele vaste waarden, namelijk captain Denzel Dumfries en topscorer Donyell Malen. Met hen op de bank kwam PSV slecht uit de startblokken. Pablo Rosario verspeelde de bal op zijn eigen helft met een zeer slordige pass, waarna Bryan Smeets vrij ongehinderd kon opstomen en de bal weergaloos in de kruising ramde.

Ook in de rest van de eerste twintig minuten kon PSV allerminst overtuigen. De gelijkmaker van Mauro Júnior kwam dan ook eigenlijk uit de lucht vallen. Noni Madueke gaf voor en de Braziliaan dook vrij op om de bal binnen te knikken. Enkele minuten later was er een nieuwe tegenslag voor Sparta, toen Smeets na een glijpartij op het gladde veld de kleedkamer moest opzoeken. Ook Cody Gakpo maakte de eerste helft niet af, al leek dat minder met de slechte grasmat te maken te hebben. Malen was zijn vervanger.

Twee goals in drie minuten

PSV eindigde de eerste helft als bovenliggende partij, maar kwam toch weinig tot hele grote kansen. Na de pauze was dat wel anders. Na nog geen anderhalve minuut gaf Rosario dit keer een kansinleidende pass voor zijn eigen ploeg en Malen rondde uitstekend af. Nog eens anderhalve minuut later bleef Madueke rustig om voor de 1-3 te tekenen na een prima voorzet van Jordan Teze.

Sparta had een klein kwartiertje later een flinke kans op de aansluitingstreffer. De koud in het veld staande Reda Kharchouch ging op Yvon Mvogo af en schoot vervolgens tegen de Zwitserse goalie op. Halverwege de tweede helft besliste Philipp Max, die midweeks ook al doel trof tegen AZ, de wedstrijd. Met zijn zwakke rechter verraste de Duitse linksback doelman Maduka Okoye, die de inzet eigenlijk wel had moeten hebben.

Jordan Teze dribbelt in duel met Deroy Duarte Ⓒ ANP/HH

Toch wilde Sparta het restant niet zomaar uitspelen. De net ingevallen Danzell Gravenberch plaatste zijn schot op fraaie wijze buiten het bereik van Mvogo in de verre hoek. Al zat er nog wel een voetje van Dumfries tussen, waardoor de bal perfect paste. Daarna kwam een fase, waarin beide ploegen hadden vaker kunnen scoren. Eerst legde Malen na een counter slecht af op Max, waardoor Dirk Abels de bal nog van de lijn kon halen. Aan de andere kant ging Gravenberch alleen op Mvogo af, maar hij miste jammerlijk.

Een paar minuten later kreeg Sparta een nog grotere kans. Kharchouch mocht aanleggen van elf meter na een overtreding van Teze. Kharchouch faalde bij deze grote kans niet en zorgde zo voor een spannende slotfase. PSV rechtte echter net op tijd de rug en kwam in de resterende minuten niet meer in de problemen en liep via Malen in de slotminuut zelfs nog uit naar 3-5.

Door de overwinning komt PSV voorlopig op de derde plaats te staan op één punt van Ajax en Vitesse. De Amsterdammers spelen zondag nog wel de Klassieker tegen Feyenoord.

