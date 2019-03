Napoli en Chelsea leggen basis voor kwartfinale

In eigen huis versloegen de Italianen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg met 3-0. Voormalig Ajax-spits Arek Milik opende al na tien minuten de score, Fabian Ruiz maakte er in de achttiende minuut 2-0 van. Na de hervatting schoot Jerome Onguené ook nog in eigen doel.

Chelsea, moeizaam spelend in de eigen Premier League, was te sterk voor Dinamo Kiev. Op Stamford Bridge werd het eveneens 3-0, door doelpunten van Pedro, Willian en Callum Hudson-Odoi. Fran Sol, de van Willem II overgenomen spits van de Oekraïners, deed wegens een blessure niet mee.

Valencia won in Spanje met 2-1 van het Russische FK Krasnodar.