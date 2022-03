Sport Kort: Streep door Winterspelen verstandelijk gehandicapten in Rusland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Streep door Winterspelen verstandelijk gehandicapten in Rusland

08.48 uur: De Olympische Spelen voor verstandelijk gehandicapten, de zogeheten Special Olympics, gaan volgend jaar niet door in de Russische stad Kazan. Dat heeft de overkoepelende organisatie Special Olympics International besloten. Special Olympics Nederland ondersteunt het besluit.

De Winterspelen waren gepland van 21 tot en met 27 januari in Kazan. Ruim 2.000 sporters met een verstandelijke beperking uit 107 landen zouden tegen elkaar strijden. Nederland zou met 29 sporters (langlaufen, shorttrack, skiën en snowboarden) afreizen naar Rusland.

„Het is hartverscheurend wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt en onze gedachten gaan uit naar alle inwoners en in het bijzonder naar de Special Olympics-sporters in het land. Door het brute geweld van Rusland dat nu in Oekraïne plaatsvindt, waarbij mensenrechten worden geschonden, is er geen sprake meer van inclusie, gelijke kansen of plezier. Voor niemand”, aldus Ragna Schapendonk, directeur Special Olympics Nederland. „Het is dan ook een onvermijdelijk, terecht en tegelijkertijd een zeer treurig besluit voor iedereen. Er zijn alleen maar verliezers.”

Kevin Durant blinkt uit, maar verliest met Nets bij rentree in NBA

07.51 uur: De basketballers van Miami Heat hebben hun koppositie in de oostelijke divisie van de NBA verstevigd met een zege op Brooklyn Nets. De ploeg won met 113-107. De comeback van sterspeler Kevin Durant bij de Nets kreeg daardoor minder glans. Durant maakte zijn rentree na anderhalve maand blessureleed en was meteen goed voor de meeste punten van zijn ploeg: 31. Bam Adebayo was topschutter voor Miami Heat met 30 punten.

De clash in Los Angeles tussen de Lakers en de Clippers eindigde in een ruime zege voor de Clippers: 132-111. Reggie Jackson was de uitblinker bij de Clippers met 36 punten. Het was voor de zevende keer op rij dat de Clippers beter waren dan de Lakers. Met een serie van 23-0 in de tweede helft namen de Clippers de controle in de wedstrijd. LeBron James, de vedette bij de Lakers, was topscorer bij zijn ploeg met 26 punten.

Golden State Warriors, de nummer 2 in de westelijke divisie, boog voor Dallas Mavericks: 113-122. Luka Doncic was de plaaggeest voor de Warriors, hij maakte liefst 41 punten voor de Mavericks.

Botic van de Zandschulp Ⓒ ANP/HH

Tennissers strijden in Den Haag om plek op Daviscup Finals

07.02 uur: De Nederlandse tennissers hopen zich op vrijdag en zaterdag te plaatsen voor de Daviscup Finals, het eindtoernooi van het recent vernieuwde landentoernooi. De ploeg van captain Paul Haarhuis neemt het in Den Haag op tegen Canada. In Sportcampus Zuiderpark is een indoor gravelbaan aangelegd.

Mocht Oranje van Canada weten te winnen, dan plaatst het zich voor de groepsfase van de Finals, die in september verspreid over vier steden wordt gespeeld.

Nederland is de favoriet, want de twee beste spelers van Canada zijn er niet bij. Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime laten de ontmoeting schieten, omdat ze zich liever richten op het Amerikaanse hardcourtseizoen.

Botic van de Zandschulp opent de ontmoeting om 14.00 uur. Hij neemt het op tegen Alexis Galarneau, de nummer 332 van de wereld. Vervolgens treft Tallon Griekspoor Steven Diez.

De Nederlandse tennissers speelden sinds 2017 geen thuiswedstrijd meer in het landentoernooi.

Ashleigh Barty doet niet mee aan Indian Wells en Miami

07.01 uur: De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft laten weten niet mee te doen aan de grote toernooien Indian Wells en Miami. Donderdag zei ze dat ze zich niet goed heeft kunnen voorbereiden in de nasleep van haar winst op de Australian Open.

„Helaas is mijn lichaam niet voldoende hersteld na de Australian Open”, meldt Barty volgens de organisatoren van Indian Wells, dat over enkele dagen begint in de Verenigde Staten. Het toernooi in Miami is later deze maand.

Begin dit jaar werd Barty de eerste Australische winnares van de Australian Open sinds 1978.