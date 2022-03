Sport Kort: voetbalsters Ajax winnen bij VV Alkmaar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbalsters Ajax verstevigen koppositie dankzij zege op Alkmaar

21.43 uur: Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie voor vrouwen verstevigd. Het elftal van trainer Danny Schenkel won de thuiswedstrijd tegen VV Alkmaar met 2-0. Romée Leuchter maakte de doelpunten, in de 61e en 68e minuut.

PSV verloor maandag het inhaalduel met Ajax (1-2) en ging vrijdag tegen ADO Den Haag opnieuw onderuit: 0-1. PSV blijft derde en heeft nu 11 punten minder dan Ajax. FC Twente kan zondag de achterstand op Ajax weer tot 1 punt verkleinen. Dan moet wel de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle worden gewonnen.

Jumping Indoor Maastricht krijgt hoogste wedstrijdstatus

20.05 uur: Het paardensportevenement Jumping Indoor Maastricht heeft de hoogste wedstrijdstatus toegewezen gekregen. Vanaf de komende editie is het een ’vijfsterrenevenement’, wat onder meer inhoudt dat er voor de ruiters meer prijzengeld beschikbaar komt.

„Wij verheugen er ons enorm op de ruiters, de paarden, het publiek en de sponsors weer te mogen verwelkomen tijdens Jumping Indoor Maastricht”, zegt Ward Vleugels, voorzitter van het bestuur. Jumping Indoor Maastricht kon de voorbije twee jaar niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Dit jaar is het paardensportevenement van 4 tot en met 6 november.

Portugal in play-offs WK vermoedelijk zonder geblesseerde Dias

19.31 uur: Portugal kan later deze maand in de play-offs voor deelname aan het WK vermoedelijk niet beschikken over Rúben Dias. De verdediger van Manchester City heeft een liesblessure opgelopen en staat vermoedelijk vier tot zes weken aan de kant, zei zijn trainer Pep Guardiola vrijdag.

Portugal treft op 24 maart in de halve finales Turkije. De winnaar neemt het vijf dagen later op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Italië en Noord-Macedonië.

Dias moet mogelijk ook de belangrijke competitiewedstrijd van Manchester City tegen Liverpool aan zich voorbij laten gaan. De twee titelkandidaten treffen elkaar op 10 april.

West Ham geeft Oekraïner Yarmolenko langer vrijaf

18.59 uur: Andriy Yarmolenko doet zaterdag niet mee in de uitwedstrijd van zijn club West Ham United tegen Liverpool. De aanvaller uit Oekraïne krijgt langer vrijaf zodat hij zich, vanwege de oorlog in zijn land, kan focussen op zijn familie. „We willen hem de ruimte geven om alles te doen wat hij kan voor zijn familie en voor zijn land. Hij leeft mee met de huidige situatie in het land”, zei trainer David Moyes vrijdag.

Jarmolenko meldde zich deze week wel weer op de club. „Door soms naar de training te komen voelt hij zich wat beter. We proberen hem een beetje rust te geven”, aldus Moyes, die zei zelf ook aangeslagen te zijn door alle gebeurtenissen in Oekraïne. „Ik denk dat we allemaal het gevoel hebben dat we niets kunnen doen.”

Tennisbond ITF schorst Amerikaanse Lepchenko wegens doping

18.58 uur: Varvara Lepchenko is door de internationale tennisfederatie ITF voor vier jaar geschorst wegens doping. De 35-jarige Amerikaanse, die is geboren in Oezbekistan, testte afgelopen zomer positief op een verboden middel tijdens een WTA-toernooi in Boedapest.

De schorsing van Lepchenko, die in 2012 nog negentiende stond op de wereldranglijst en nu de nummer 128 is, gaat met terugwerkende kracht in. Lepchenko zou pas weer mogen spelen in augustus 2025, wanneer ze 39 jaar is.

De tennisster gaat vermoedelijk tegen de straf in beroep, liet haar advocaat weten.

Golfer Besseling zakt ver terug op Kenia Open

18.55 uur: Golfer Wil Besseling heeft zijn goede start bij het Kenia Open geen gevolg gegeven. De Nederlander had voor zijn tweede ronde van het toernooi dat deel uitmaakt van de DP World Tour 73 slagen nodig. Een dag eerder was Besseling nog rondgegaan in 67 slagen.

Besseling zakte terug van de zesde naar de gedeelde 47e plek. Met twee slagen onder par haalde Besseling wel de cut, zodat hij zaterdag terug mag komen voor het vervolg van het evenement. Darius van Driel, Daan Huizing en Joost Luiten, de overige drie Nederlandse deelnemers in Kenia, zijn na de tweede ronde uitgeschakeld.

De DP World Tour is de opvolger van de Europese Tour.

Reijners trainer van voetbalsters Fortuna Sittard

18.02 uur: Roger Reijners is vanaf komend seizoen hoofdtrainer van de voetbalsters van Fortuna Sittard. De 58-jarige oud-prof komt over van VVV Venlo, waar hij het beloftenteam (mannen) onder zijn hoede heeft.

Fortuna debuteert komend seizoen, net als Telstar, in de Eredivisie voor vrouwen. „Ik ben er enorm trots op om vanaf het begin deel uit te kunnen maken van dit ambitieuze project. De eerste uitdaging zit nu in het vormen van een organisatie, zodat we er meteen staan bij de aftrap van ons eerste seizoen in de Eredivisie”, aldus Reijners, die een contract voor twee jaar ondertekende met een optie voor nog een seizoen.

Reijners was eerder onder meer bondscoach van de Nederlandse vrouwen.

Dessers en Nelson na blessures weer inzetbaar bij Feyenoord

16.49 uur: Cyriel Dessers en Reiss Nelson maken deel uit van de selectie van Feyenoord voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen. De twee aanvallers konden de afgelopen weken niet meedoen vanwege blessures. Het tweetal hervatte deze week de groepstraining en dat ging goed.

Spits Dessers was dit seizoen als invaller al een aantal keer belangrijk voor Feyenoord. Nelson, die eind januari voor het laatst in actie kwam, wist dit seizoen in de Eredivisie nog niet te scoren.

Tyrell Malacia is ook inzetbaar in de Kuip. De vleugelverdediger viel zondag, in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen AZ, uit met een blessure. „Hij trainde begin deze week nog niet mee, wat logisch is als je in een wedstrijd voortijdig naar de kant bent gegaan. Inmiddels traint hij weer volledig mee”, aldus trainer Arne Slot vrijdag.

Feyenoord staat derde in de Eredivisie en heeft 6 punten minder dan Ajax en 4 minder dan PSV.

Uneken wint massasprint tweede rit Fryslân Tour

15.46 uur: Wielrenster Lonneke Uneken heeft de tweede etappe van de Fryslân Tour gewonnen. De renster van SD Worx was na 135 kilometer tussen Eastermar en Bakkeveen de snelste in de massasprint. Ze klopte Chloe Hosking uit Australië en de Britse Alice Barnes.

De leiderstrui blijft om de schouders van Ellen van Dijk. De 35-jarige wereldkampioene tijdrijden van Trek-Segafredo was een dag eerder de beste in de individuele tijdrit.

De Fryslân Tour wordt zaterdag afgesloten met een rit van 137 kilometer met start en aankomst in Drachten.

Dortmund zondag niet tegen Mainz door corona-uitbraak

15.35 uur: De wedstrijd van Borussia Dortmund zondag tegen FSV Mainz 05 in de Bundesliga gaat niet door. Mainz heeft te veel coronabesmettingen in de selectie, waardoor het duel is verplaatst naar woensdag 16 maart. Dit is de eerste wedstrijd van dit seizoen in de hoogste Duitse competitie die om deze reden wordt afgelast.

Bij Mainz testten dertien spelers positief, onder wie alle drie de doelmannen. Om te moeten spelen moet minimaal één keeper beschikbaar zijn, wat bij Mainz nu niet zo is. Ook coach Bo Svensson werd positief getest.

Dortmund staat tweede op 8 punten van koploper Bayern München. Mainz staat negende.

Bosker mag na negatieve test starten op WK allround

13.40 uur: Schaatser Marcel Bosker kan zaterdag van start gaan op de WK allround in het Noorse Hamar. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma testte eerder positief op het coronavirus en reisde pas later naar Noorwegen. Bosker testte vrijdag negatief en heeft van de Internationale Schaats Unie (ISU) te horen gekregen dat hij mag starten, zo meldt zijn ploeg.

Bosker komt op de WK allround in actie samen met ploeggenoten Patrick Roest en Beau Snellink. Roest kan in Hamar voor de vierde keer op rij wereldkampioen allround worden.

Hockey-international Croon verlengt contract bij Bloemendaal

13.07 uur: Jorrit Croon hockeyt ook de komende seizoenen op ’t Kopje bij HC Bloemendaal. De 23-jarige international heeft zijn contract bij de hoofdklasser met meerdere jaren verlengd, meldt de Noord-Hollandse club.

Croon kwam in de zomer van 2018 naar Bloemendaal. Met de club won hij twee keer het landskampioenschap (2019 en 2021) en de Euro Hockey League (2021). „Ik heb er geen seconde over na hoeven denken”, zegt Croon. „Bloemendaal is een geweldig team en een fantastische club. Ik heb mij de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Eerst onder Michel van den Heuvel en nu onder Rick Mathijssen. Mijn bijdrage aan het team is nu heel anders dan toen ik net kwam. Als middenvelder verbind ik de achterhoede met de aanval. Ik moet creatief zijn en voor gevaar zorgen.”

Jorrit Croon. Ⓒ ANP/HH

Bloemendaal laat weten blij te zijn dat Croon heeft bijgetekend. „De club heeft de ambitie om ook komende jaren in de Nederlandse en Europese top te spelen en Jorrit is daarbij een belangrijke speler”, zegt bestuurslid tophockey Hans-Erik Tuijt.

Meer vrouwelijke sporters dan ooit op Paralympische Winterspelen

13,06 uur: Er doen meer vrouwelijke sporters dan ooit mee aan de Paralympische Winterspelen. In totaal komen er in Beijing 138 paralympische atletes aan de start, vijf meer dan op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. De vrouwen vormen echter nog geen kwart van het totale aantal deelnemers, dat 564 bedraagt.

„Er moet nog veel werk worden verzet om gendergelijkheid te bereiken, maar het feit dat de deelname van vrouwen aan de Winterspelen in de afgelopen twintig jaar aanzienlijk is toegenomen, laat zien dat we op de goede weg zijn”, aldus voorzitter Andrew Parsons van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

De Paralympics beginnen vrijdag en duren tot en met 13 maart. In totaal doen er equipes mee uit 46 landen. Rusland en Belarus zijn vanwege de inval in Oekraïne alsnog uitgesloten. Gastland China heeft de grootste afvaardiging met 96 sporters. Daarna volgen de Verenigde Staten met 65 sporters. De Nederlands equipe telt acht paralympiërs. Oekraïne doet ondanks de oorlog mee met twintig sporters.

Er zijn 78 onderdelen waar medailles te winnen zijn: 39 bij de mannen, 35 bij de vrouwen en 4 in gemengde evenementen. De Amerikaanse rolstoelcurler Pam Wilson is met 66 jaar de oudste deelnemer in Beijing, de 15-jarige slechtziende Oostenrijkse skiester Elina Stary is de jongste.

Topwielrenster Elisa Longo Borghini langer bij Trek

11.49 uur: De Italiaanse topwielrenster Elisa Longo Borghini heeft haar contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengd. De Italiaanse kampioene ligt nu tot eind 2024 vast bij de Amerikaanse vrouwenploeg, die ook de Nederlandse toprensters Lucinda Brand en Ellen van Dijk in dienst heeft.

De 30-jarige Longo Borghini is aan haar vierde seizoen bezig bij de ploeg en boekte al 15 overwinningen, waaronder de GP Plouay. Afgelopen zomer won ze brons in de olympische wegrace in Tokio. „Voor mij was er geen twijfel over mijn wens om bij Trek-Segafredo te blijven”, zei Longo Borghini. „In meer dan drie jaar hebben we veel opgebouwd. We vormen de voorhoede in het vrouwenwielrennen en zijn een solide en hechte groep zoals ik er maar weinig zie.”

John Degenkolb tegen algemene uitsluiting Russische wielrenners

09.50 uur: De Duitse wielrenner John Degenkolb heeft zich uitgesproken tegen een algemene uitsluiting van Russische en Belarussische renners in wielerkoersen. „Je moet onderscheid maken tussen individuele renners en sponsors zoals Gazprom”, zei de 33-jarige oud-winnaar van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. „Een prof als Pavel Sivakov is een Russisch staatsburger, maar hij heeft zich duidelijk van dit regime gedistantieerd. Dat is precies de goede manier. Hem verbieden zou niet juist zijn”, aldus Degenkolb van de ploeg DSM in een interview met de Frankfurter Rundschau.

De internationale wielerunie UCI heeft naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne besloten dat nationale wielerploegen van Rusland en Belarus niet meer welkom zijn bij wedstrijden in alle wielerdisciplines. Ook krijgen de zes commerciële ploegen die op een Russische dan wel Belarussische licentie uitkomen een startverbod. Renners uit Rusland of Belarus die voor teams uitkomen met een licentie elders mogen wel koersen. Sivakov rijdt voor het Britse team Ineos Grenadiers.

Degenkolb ging ook in op Aleksandr Vlasov, die voor het Duitse Bora hansgrohe rijdt. „Ik verwacht niet dat hij zich publiekelijk tegen Poetin zal uitspreken. Zolang hij maar niet pro-Poetin is. Maar eerlijk gezegd ken ik hem helemaal niet. Misschien heeft hij nog familie in Rusland. Als hij zich uitspreekt tegen Poetin, kan dat gevolgen hebben voor mensen die daar misschien nog wonen en het land niet zomaar kunnen verlaten. Je moet goed kijken naar de persoonlijke situatie van elk individu.”

Streep door Winterspelen verstandelijk gehandicapten in Rusland

08.48 uur: De Olympische Spelen voor verstandelijk gehandicapten, de zogeheten Special Olympics, gaan volgend jaar niet door in de Russische stad Kazan. Dat heeft de overkoepelende organisatie Special Olympics International besloten. Special Olympics Nederland ondersteunt het besluit.

De Winterspelen waren gepland van 21 tot en met 27 januari in Kazan. Ruim 2.000 sporters met een verstandelijke beperking uit 107 landen zouden tegen elkaar strijden. Nederland zou met 29 sporters (langlaufen, shorttrack, skiën en snowboarden) afreizen naar Rusland.

„Het is hartverscheurend wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt en onze gedachten gaan uit naar alle inwoners en in het bijzonder naar de Special Olympics-sporters in het land. Door het brute geweld van Rusland dat nu in Oekraïne plaatsvindt, waarbij mensenrechten worden geschonden, is er geen sprake meer van inclusie, gelijke kansen of plezier. Voor niemand”, aldus Ragna Schapendonk, directeur Special Olympics Nederland. „Het is dan ook een onvermijdelijk, terecht en tegelijkertijd een zeer treurig besluit voor iedereen. Er zijn alleen maar verliezers.”

Kevin Durant blinkt uit, maar verliest met Nets bij rentree in NBA

07.51 uur: De basketballers van Miami Heat hebben hun koppositie in de oostelijke divisie van de NBA verstevigd met een zege op Brooklyn Nets. De ploeg won met 113-107. De comeback van sterspeler Kevin Durant bij de Nets kreeg daardoor minder glans. Durant maakte zijn rentree na anderhalve maand blessureleed en was meteen goed voor de meeste punten van zijn ploeg: 31. Bam Adebayo was topschutter voor Miami Heat met 30 punten.

De clash in Los Angeles tussen de Lakers en de Clippers eindigde in een ruime zege voor de Clippers: 132-111. Reggie Jackson was de uitblinker bij de Clippers met 36 punten. Het was voor de zevende keer op rij dat de Clippers beter waren dan de Lakers. Met een serie van 23-0 in de tweede helft namen de Clippers de controle in de wedstrijd. LeBron James, de vedette bij de Lakers, was topscorer bij zijn ploeg met 26 punten.

Golden State Warriors, de nummer 2 in de westelijke divisie, boog voor Dallas Mavericks: 113-122. Luka Doncic was de plaaggeest voor de Warriors, hij maakte liefst 41 punten voor de Mavericks.

Botic van de Zandschulp Ⓒ ANP/HH

Tennissers strijden in Den Haag om plek op Daviscup Finals

07.02 uur: De Nederlandse tennissers hopen zich op vrijdag en zaterdag te plaatsen voor de Daviscup Finals, het eindtoernooi van het recent vernieuwde landentoernooi. De ploeg van captain Paul Haarhuis neemt het in Den Haag op tegen Canada. In Sportcampus Zuiderpark is een indoor gravelbaan aangelegd.

Mocht Oranje van Canada weten te winnen, dan plaatst het zich voor de groepsfase van de Finals, die in september verspreid over vier steden wordt gespeeld.

Nederland is de favoriet, want de twee beste spelers van Canada zijn er niet bij. Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime laten de ontmoeting schieten, omdat ze zich liever richten op het Amerikaanse hardcourtseizoen.

Botic van de Zandschulp opent de ontmoeting om 14.00 uur. Hij neemt het op tegen Alexis Galarneau, de nummer 332 van de wereld. Vervolgens treft Tallon Griekspoor Steven Diez.

De Nederlandse tennissers speelden sinds 2017 geen thuiswedstrijd meer in het landentoernooi.

Ashleigh Barty doet niet mee aan Indian Wells en Miami

07.01 uur: De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft laten weten niet mee te doen aan de grote toernooien Indian Wells en Miami. Donderdag zei ze dat ze zich niet goed heeft kunnen voorbereiden in de nasleep van haar winst op de Australian Open.

„Helaas is mijn lichaam niet voldoende hersteld na de Australian Open”, meldt Barty volgens de organisatoren van Indian Wells, dat over enkele dagen begint in de Verenigde Staten. Het toernooi in Miami is later deze maand.

Begin dit jaar werd Barty de eerste Australische winnares van de Australian Open sinds 1978.