Arsenal berispt voor promoten cryptomunt

Dat deden de ’Gunners’ op Facebook en de eigen website, maar daarbij maakten ze niet duidelijk dat er ook risico’s verbonden zijn aan het handelen in de digitale valuta. Het Advertising Standards Agency (ASA) noemt de reclame dan ook misleidend.

De cryptomunten die Arsenal aanprees waren zogeheten fan tokens. Die soort munten zijn dit jaar zeer populair geworden. Met de digitale munten kunnen Arsenal-fans stemmen voor allerlei gebeurtenissen zoals welk liedje er gespeeld wordt nadat de club een doelpunt scoort of welke afbeeldingen Arsenal op sociale media gaat gebruiken.

ASA vindt de reclame-uitingen van Arsenal onverantwoordelijk. De Londense club had bijvoorbeeld melding moeten maken van het feit dat er mogelijk belasting moet worden betaald over cryptomunten of dat die digitale munten in Groot-Brittannië niet gereguleerd zijn, waardoor de risico’s voor consumenten groter kunnen zijn. De waakhond vindt dat Arsenal onverantwoordelijk heeft gehandeld en „gebruikmaakte van de onervarenheid of goedgelovigheid van consumenten.”