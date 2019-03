Angelino kende Van Bommel alleen van WK-finale

„Ik heb hem denk ik één keer zien spelen. Dat was de WK-finale van 2010. Ja, dat was een harde wedstrijd. Maar het was een finale, hè”, aldus Angelino, die de eindstrijd tussen Nederland en Spanje als dertienjarige thuis met zijn familie bekeek. „Van Bommel was sterk in de tackles en ook in de passing. Je moet als team al je kwaliteiten benutten om Spanje te verslaan. Maar het was de dag van Spanje.”

