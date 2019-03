Ajax moet Eredivisie financieel versterken

Valentijn Driessen Ⓒ Telegraaf

Het blijft knagen aan het gevoel van rechtvaardigheid. Na het verschuiven van Ajax-PEC Zwolle wil de KNVB met Ajax meedenken over verschuiving van de competitieduels met Willem II en Excelsior rond de kwartfinales van de Champions League. Hoe, en of dit vormgegeven kan worden, is afhankelijk van de loting volgende vrijdag als ook de speeldata bekend worden.