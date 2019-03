Schulting brak bij beelden huilende Knegt

Dat ze haar maatje en grote voorbeeld moet missen tijdens het slotstuk van het seizoen steekt en zorgt voor een leegte. „Sjinkie is een heel aanwezige persoon. Als zo iemand dan ontbreekt, is dat heel lastig. Vooral omdat we weten dat hij er voor langere tijd niet bij zal zijn. Sjinkie hoort op een WK aanwezig te zijn, als persoon en als shorttracker. Hij is een wereldtopper.”

Ook Schulting zag de beelden waarop een kwetsbare Knegt voor het eerst vertelt over het ongeluk met zijn houtkachel. Het nieuws over de zware verwondingen van de man uit Bantega gaf een compleet andere dimensie aan de EK shorttrack voor de Nederlandse ploeg. „Ik had hem nog nooit zo emotioneel gezien. Dat vond ik best wel heftig. Vooral ook omdat hij brak toen hij vertelde dat hij het mooi vond dat hij vanuit het ziekenhuis mij goud zag winnen. Toen brak ik zelf ook. Ik vond het heel intens en heel mooi. Dat kwam wel even binnen, ja.”

