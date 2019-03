Unieke schaatstransfer in de maak

Thomas Krol Ⓒ AFP

SALT LAKE CITY - Geen betere sleutel dan een gouden plak om deuren te openen die voor anderen gesloten blijven. Thomas Krol, wereldkampioen op de prestigieuze 1500 meter, weet daar inmiddels alles van. Met de wereldtitel op de 1500 meter op zak stapte de Deventenaar vorige maand van het ene op andere moment een geheel nieuwe wereld binnen. Tijdens de World Cup-finale in Salt Lake City geldt hij plotseling als een favoriet voor zowel de kilometer als de mijl. „Dat is best wel een beetje gek.”