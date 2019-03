Sport Kort: Dubbelsucces voor Bertens

08.28 uur: Als Robin Haase er in Indian Wells weer in slaagt te winnen van Denis Istomin, dan treft de Hagenaar in de tweede ronde van het masterstoernooi een ’lucky loser’. Het Russische talent Andrei Roeblev kreeg te horen dat hij ondanks zijn uitschakeling in de kwalificaties toch mag meedoen aan het hoofdtoernooi. De 21-jarige Roeblev vervangt de geblesseerde Pablo Carreño Busta. De Spanjaard, nummer 20 van de wereld, meldde zich vanwege een schouderblessure af. Omdat Carreño Busta een ’bye’ had in de eerste ronde, stroomt zijn vervanger Roeblev ook pas in de tweede ronde in.

08.03 uur: Milwaukee Bucks heeft zich hersteld van twee nederlagen op rij. De best presterende basketbalploeg van dit seizoen in de NBA versloeg Indiana Pacers met duidelijke cijfers: 117-98. De Bucks hadden afgelopen week verloren van Utah Jazz (111-115) en Phoenix Suns (105-114). Tegen de Pacers, die dit seizoen ook goed op dreef zijn, pakte de formatie rond de Griekse uitblinker Giannis Antetokounmpo de draad weer op. De 24-jarige Antetokounmpo kwam tot 29 punten en 12 rebounds, zijn ploeggenoot Khris Middleton leverde met 27 punten ook een flinke bijdrage. Met 49 overwinningen tegenover 16 nederlagen staan de Bucks, die als enige al zeker zijn van een plek in de play-offs, bovenaan in het oosten. Indiana Pacers neemt met 42-24 de derde plek in.

07.55 uur: De internationale atletiekfederatie IAAF krijgt voor het eerst een vrouw als vicevoorzitter. Het wordt de volgende stap in het streven van de IAAF om in 2027 evenveel vrouwen als mannen in het bestuur te hebben. De zogeheten council bestaat momenteel uit 26 leden, onder wie zes vrouwen. De Nederlandse Sylvia Barlag is er daar één van. De IAAF greep Internationale Vrouwendag aan om aan te kondigen dat op het congres in september voor het eerst een vrouw tot vicevoorzitter wordt benoemd. Het is de bedoeling dat in 2027 twee van de vier vicevoorzitters van de IAAF vrouw zijn. Op grote atletiektoernooien zijn er voor mannen en vrouwen evenveel onderdelen en ook het prijzengeld is gelijk.

07.20 uur: Kiki Bertens heeft haar eerste succesje in Indian Wells te pakken. De 27-jarige Westlandse bereikte met haar Kroatische partner Donna Vekic de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Het gelegenheidsduo versloeg de Australische Samantha Stosur en Shuai Zhang uit China in twee sets: 7-6 (3), 7-5. Stosur en Zhang waren als zesde geplaatst op het hoog aangeschreven hardcourttoernooi in Californië. Bertens treft vrijdag in de tweede ronde van het enkelspel Magda Linette uit Polen. Ze had een 'bye' in de eerste ronde.