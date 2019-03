Sport Kort: Klaassen wint weer met Werder, Juve bijna kampioen

22.30 uur: De problemen voor Schalke in de Bundesliga blijven toenemen. De degradatiekandidaat verloor vrijdag ook bij Werder Bremen, 4-2. Davy Klaassen speelde de hele wedstrijd bij Werder. Datzelfde deed Jeffrey Bruma bij Schalke.

22.29 uur: Juventus blijft de onaantastbare koploper in de Serie A. De kampioen won vrijdag met 4-1 van Udinese. Op de ranglijst bedraagt de voorsprong op Napoli nu 19 punten. De nummer twee speelt zondag bij Sassuolo.

21.28 uur: Marc Márquez heeft zich op de eerste racedag van het nieuwe seizoen in de MotoGP meteen laten gelden. De Spaanse vijfvoudig wereldkampioen was in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Qatar razendsnel op zijn Honda. Hij klokte met 1.53,380 de snelste ronde ooit op het circuit van Losail. Hij was bijna een halve seconde sneller dan landgenoot Maverick Viñales, die op zijn Yamaha 1.53,854 noteerde.

16.20: Triatlete Rachel Klamer heeft haar titel van vorig jaar in de openingsrace uit de WK-series in Abu Dhabi niet geprolongeerd. De Nederlandse troef kwam zelfs niet in de buurt van het podium; ze eindigde als dertiende. De Amerikaans Katie Zaferes was de snelste in de sprintwedstrijd over 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Ze had aan de finish 26 seconden voorsprong op haar landgenote Taylor Spivey, die tweede werd. Klamer gaf 1.35 minuut prijs op de winnares.

15.52: Heracles Almelo-topscorer Kristoffer Peterson hoopt komend weekend met een masker te spelen tegen FC Emmen. De Zweed brak vorige week tegen FC Utrecht zijn neus. „Hij krijgt een masker dat we zaterdag gaan testen. Daarna kijken we of hij kan spelen”, zei trainer Frank Wormuth.

15.50: Schoonspringster Inge Jansen is bij de wedstrijd uit de Diving World Series in Peking als zevende geëindigd op de 3 meterplank. Ze kwam in haar halve finale tot een score van 292,80 punten en miste daardoor net de finale waarin de beste zes om de medailles streden. De Chinese Han Wang won het goud met een score van 377,40.

14.22: Luigi Bruins zet binnenkort zijn handtekening onder een nieuw contract bij Excelsior. Dat meldt de nummer 14 van de eredivisie op de eigen website. De verbintenis geldt voor de komende twee seizoenen. „Mijn gevoel voor Excelsior is een familiegevoel”, aldus de 31-jarige Bruins.

12.53: De Franse voetbalclub Nantes heeft het contract met Kolbeinn Sigthórsson ontbonden. De IJslandse spits speelde in de eredivisie voor AZ en Ajax. n de zomer van 2015 verkaste Sigthórsson van Ajax naar Nantes, waar hij weinig sportieve hoogtepunten beleefde. Hij werd in 2016 kortstondig uitgeleend aan de Turkse club Galatasaray, maar ook dat bleek geen succes.

Kolbein Sigthorsson (r) bij de nationale ploeg van IJsland. Ⓒ Hollandse Hoogte

12.20: Middenvelder Jesper Drost van Heracles Almelo moet de komende drie duels aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing. Drost werd vorige week in het verloren duel met FC Utrecht (1-5) al voor rust van het veld gestuurd.

10.44 uur: Moreno Rutten van VVV-Venlo wordt niet geschorst na de rode kaart die hij zondag kreeg in de verloren uitwedstrijd tegen FC Groningen (3-2). De aanklager stelde begin deze week nog drie duels schorsing voor, waarvan één voorwaardelijk. VVV wees dat schikkingsvoorstel af en liet de zaak voorkomen bij de tuchtcommissie. Donderdag diende de zaak in Zeist, een dag later hoorde de verdediger dat hij is vrijgesproken. VVV neemt het zaterdag op tegen Excelsior.

08.28 uur: Als Robin Haase er in Indian Wells weer in slaagt te winnen van Denis Istomin, dan treft de Hagenaar in de tweede ronde van het masterstoernooi een ’lucky loser’. Het Russische talent Andrei Roeblev kreeg te horen dat hij ondanks zijn uitschakeling in de kwalificaties toch mag meedoen aan het hoofdtoernooi. De 21-jarige Roeblev vervangt de geblesseerde Pablo Carreño Busta. De Spanjaard, nummer 20 van de wereld, meldde zich vanwege een schouderblessure af. Omdat Carreño Busta een ’bye’ had in de eerste ronde, stroomt zijn vervanger Roeblev ook pas in de tweede ronde in.

08.03 uur: Milwaukee Bucks heeft zich hersteld van twee nederlagen op rij. De best presterende basketbalploeg van dit seizoen in de NBA versloeg Indiana Pacers met duidelijke cijfers: 117-98. De Bucks hadden afgelopen week verloren van Utah Jazz (111-115) en Phoenix Suns (105-114). Tegen de Pacers, die dit seizoen ook goed op dreef zijn, pakte de formatie rond de Griekse uitblinker Giannis Antetokounmpo de draad weer op. De 24-jarige Antetokounmpo kwam tot 29 punten en 12 rebounds, zijn ploeggenoot Khris Middleton leverde met 27 punten ook een flinke bijdrage. Met 49 overwinningen tegenover 16 nederlagen staan de Bucks, die als enige al zeker zijn van een plek in de play-offs, bovenaan in het oosten. Indiana Pacers neemt met 42-24 de derde plek in.

07.55 uur: De internationale atletiekfederatie IAAF krijgt voor het eerst een vrouw als vicevoorzitter. Het wordt de volgende stap in het streven van de IAAF om in 2027 evenveel vrouwen als mannen in het bestuur te hebben. De zogeheten council bestaat momenteel uit 26 leden, onder wie zes vrouwen. De Nederlandse Sylvia Barlag is er daar één van. De IAAF greep Internationale Vrouwendag aan om aan te kondigen dat op het congres in september voor het eerst een vrouw tot vicevoorzitter wordt benoemd. Het is de bedoeling dat in 2027 twee van de vier vicevoorzitters van de IAAF vrouw zijn. Op grote atletiektoernooien zijn er voor mannen en vrouwen evenveel onderdelen en ook het prijzengeld is gelijk.

Kiki Bertens op archiefbeeld. Ⓒ Reuters

07.20 uur: Kiki Bertens heeft haar eerste succesje in Indian Wells te pakken. De 27-jarige Westlandse bereikte met haar Kroatische partner Donna Vekic de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Het gelegenheidsduo versloeg de Australische Samantha Stosur en Shuai Zhang uit China in twee sets: 7-6 (3), 7-5. Stosur en Zhang waren als zesde geplaatst op het hoog aangeschreven hardcourttoernooi in Californië. Bertens treft vrijdag in de tweede ronde van het enkelspel Magda Linette uit Polen. Ze had een ’bye’ in de eerste ronde.