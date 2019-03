Fan United neergestoken na duel met PSG

De man vond dat een groepje Britse fans te uitbundig juichte en kon het niet verkroppen dat de Engelsen en niet de Fransen - na een strafschop in blessuretijd - doorstootten richting de kwartfinale van het miljoenenbal.

De supporter van The Red Devils moest met spoed worden geopereerd. Verdere informatie omtrent de gezondheid van de man is niet bekend.

Het nieuws werd bekendgemaakt door de Forreign Office, een departement van de Britse regering. „We zijn in contact met de Franse autoriteiten na een incident met een Britse man in Parijs op 6 maart”, zo werd gesteld.

Britse media stellen dat de fan 44 jaar oud is en in zijn borstkas is gestoken. Er zou bloed in zijn longen terecht zijn gekomen. De politie zou inmiddels een verdachte hebben opgepakt.