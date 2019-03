Van Gerwen sportief na rotavond

„Dit was niet het resultaat wat ik wilde, maar alle lof voor Henderson. Ik heb veel respect voor hem en de manier waarop hij met de druk van dit speciale moment omging”, aldus de Brabantse wereldkampioen.

Henderson is dit seizoen - na het wegvallen van Gary Anderson, die last heeft van een rugblessure - een van de invallers in de Premier League. Het Schotse publiek stond in de BHGE Arena als één man achter de bonkige darter.

„Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt tijdens mijn carrière”, aldus The Highlander, doelend op zijn spectaculaire opkomst en de constante steun van zijn stadgenoten.

„Het was ongelooflijk. Ik was behoorlijk emotioneel toen ik het podium betrad. Om in mijn eigen stad een punt te pakken tegen de beste speler van de wereld is fenomenaal. Ik ben er gewoon een beetje sprakeloos van.”

Henderson kon zich na afloop amper verstaanbaar maken. De Schotse supporters zongen de longen uit hun lijf en gaven de darter amper ruimte om zijn verhaal te doen.

Door het gelijkspel heeft van Gerwen nu 7 punten, evenveel als James Wade, Rob Cross en Gerwyn Price. Vanwege zijn legsaldo van plus zeven staat Mighty Mike op plek drie.

