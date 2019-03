’Chong is zeldzaam talent’

Tahith Chong beleeft een memorabel Champions League-debuut voor Manchester United. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Op een knotsgekke avond in Parijs maakte de voetbalwereld kennis met Tahith Chong (19), een Nederlandse Antilliaan met een haardos waarbij de kapsels van Carlos Valderrama en Marouane Fellaini (in betere tijden) verbleekten. Maar wie is deze negentienjarige vleugelspeler van Manchester United?