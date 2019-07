Bertens zakt op wereldranglijst

Halep, voormalig nummer 1 van de wereld, steeg van de zevende naar de vierde plaats. De 27-jarige Roemeense overklaste in de finale de Amerikaanse veterane Serena Williams, die op de mondiale ranglijst van tien naar negen ging.

De Australische Ashleigh Barty voert de wereldranglijst nog steeds aan, hoewel de winnares van Roland Garros in Londen bleef steken in de vierde ronde. De nummer twee en drie van de wereld, Naomi Osaka en Karolina Pliskova, werden beiden ook vroeg uitgeschakeld.

Bertens vloog er al in de derde ronde uit, door toedoen van de Tsjechische Barbora Strycova. Een jaar eerder haalde de Westlandse nog de kwartfinales.

Djokovic

Novak Djokovic (r) prolongeerde ten koste van Roger Federer zijn titel op Wimbledon. Ⓒ AFP

Bij de mannen verstevigde Novak Djokovic de eerste plaats op de wereldranglijst door Wimbledon opnieuw te winnen. De Serviër versloeg Roger Federer in de langste finale ooit op het ’heilige’ gras in Londen. De 37-jarige Zwitser blijft de nummer 3 van de wereld, nog achter Rafael Nadal die hij in de halve finale wist te verslaan.

Robin Haase, die in de tweede ronde werd uitgeschakeld, moest weer twee posities inleveren en staat nu op de 78e plek.