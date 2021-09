Bondscoach Koos Moerenhout rekent bij WK wielrennen op Mathieu van der Poel

Naast Van der Poel en Van Baarle zijn ook Bauke Mollema, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn geselecteerd voor de wegwedstrijd. Op de tijdrit van aanstaande zondag komt Jos van Emden in actie.

Van Emden en Mollema starten samen met Koen Bouwman op de Mixed Team Relay. Dit trio behoorde op het afgelopen EK in Trente tot de bronzen ploeg op dit onderdeel. De wielrensters die hierbij in actie komen, worden nog bekendgemaakt.

Moerenhout erkende dat de selectie is nog niet honderd procent definitief is. „De ervaringen van Mathieu van der Poel in het afgelopen weekeinde zijn dermate positief dat we goede hoop hebben dat hij kan rijden. Mathieu moet zelf na het weekeinde afwegen of zijn rug de belasting aan kan en of hij de benodigde trainingsarbeid kan verrichten richting het WK.”

Van der Poel reed afgelopen zondag in de Antwerp Port Epic zijn eerste wedstrijd na het uitvallen in de olympische mountainbikewedstrijd en won meteen. De kopman van Alpecin-Fenix zegde wegens rugklachten af voor de WK mountainbike en de Benelux Tour.

„Uiteraard maakt het verschil of Van der Poel in goede conditie erbij kan zijn, want dan zal hij door velen tot favoriet worden gerekend”, zei Moerenhout. „We hebben meer renners die op dit terrein lang mee kunnen spelen, maar met Mathieu erbij hebben we uiteraard wel meer uitgesproken kansen op een goede uitslag.”

Ook op de gemengde ploegentijdrit heeft Nederland volgens Moerenhout medaillekansen. „Het niveau stijgt internationaal wel en we zullen op dit onderdeel echt optimaal voor de dag moeten komen om weer voor de prijzen mee te doen.” Het Nederlands team veroverde de wereldtitel op dit onderdeel bij de WK wielrennen van 2019. Op de WK van vorig jaar werd het nummer niet verreden.

Deelname Mathieu van der Poel aan WK ’iets waarschijnlijker’

De deelname van de met rugproblemen kampende Van der Poel aan de WK in Vlaanderen is sowieso „iets waarschijnlijker geworden.” Dat heeft Christoph Roodhooft, de ploegleider van Alpecin-Fenix, laten optekenen in Belgische media.

Voor de komende periode heeft Van der Poel daarom kleine wijzigingen in zijn schema aangebracht. Zo slaat hij deze week het Kampioenschap van Vlaanderen over.

Van Der Poel doet zondag wél mee aan Gooikse Pijl. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma heeft zich afgemeld voor die eendaagse koers in België.

Tot het weekend hoopt Van der Poel, ondanks zijn fysieke ongemakken, zo goed mogelijk te kunnen trainen. „We proberen deze week meer kwaliteit in de trainingen te leggen. En dan houden we de afstand tussen de wedstrijden zo groot mogelijk”, zei Roodhooft.

„We hebben goede hoop dat hij dinsdag weer goed kan trainen. De handdoek voor het WK is nog niet gegooid. Het is waar dat hij trainingsarbeid en wedstrijdkilometers mist, maar daar kunnen we nu niet veel meer aan veranderen. Het is niet zo dat hij nog tien keer zes uur kan trainen. Maar is dat een probleem?”