Nuis zit weer goed in zijn vel na privésores

De olympisch kampioen 1000 en 1500 meter van Pyeongchang kende een wisselvallig seizoen. Hij ging zo nu en dan snoeihard in de rondte, maar op de WK afstanden vielen zijn prestaties tegen: op de 1000 meter werd hij derde, op de 1500 meter vijfde.

Of het een tegenvallend seizoen was, vindt hij lastig te zeggen. „Qua niveau niet, qua resultaten wel”, aldus Nuis in gesprek met de NOS.

„Hoe het kwam? Ik weet het niet. Of ik teveel aan mijn kop had? Ja, dat was wel zo, maar daar kan ik niet zoveel mee. De 29-jarige schaatster is vastberaden om zijn kopzorgen niet als excuus gebruiken voor het niet prolongeren van zijn wereldtitels op de 1000 en 1500 meter. Dat vind hij te makkelijk.

„Ik had tijdens de WK afstanden ook gewoon het gevoel dat ik in vorm was. Ik reed erg lekker en raakte ze. Maar het toont aan dat ik ook gewoon een mens ben. Met spanning in je lijf en in je kop is een wedstrijd heel anders dan een training.”

Het was voor Nuis, zeker op privégebied, een hectische winter. „Iedereen weet dat mijn vriendin en ik uit elkaar zijn. Dat heeft zeker meegespeeld rond de WK. Ik ben een gevoelsmens en als mijn gevoel niet honderd prcoent is, ben ik zelf ook niet helemaal honderd procent.”

Komend weekeinde staat Nuis echter weer vlijmscherp aan het vertrek, zo verzekert hij. „Ik zit goed in mijn vel”, is hij stellig.

Nuis mikt in Salt Lake City, op The Fastest Ice on Earth op het wereldrecord 1000 meter, dat al tien jaar op naam van Shani Davis staat: 1.06,42. Het is de langsst taande mondiale toptijd van dit moment.

„Het is bizar dat het nog steeds staat, na al die wedstrijden op hoog niveau van de afgelopen jaren. Ik moet me alleen niet blind staren op dat record, al heb ik wel een tijd in mijn hoofd die ik wil rijden: 1.06,30. Dat is realistisch.”