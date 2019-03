Gustafson deelt geen cadeautjes meer uit

„Er is geen twijfel over mogelijk dat Gustafson de volgende penalty neemt. Als de trainer zegt: ’jij moet hem nemen, dan moet jij hem nemen’. Zo gaat het bij mij nog steeds. Simon is een fantastische speler, ik begrijp nog steeds niet dat hij niet bij de Zweedse selectie zit, maar hij is wel veel te aardig. Die Bazoer heeft natuurlijk veel meer flair en dan gaat hij opzij. Ik zou dat nooit zo hebben gedaan. En Gustafson nu ook niet meer.”

Ploeggenoten hoeven inderdaad niet meer aan te kloppen bij Gustafson voor cadeautjes. „Ik dacht dat het aardig zou zijn om een strafschop aan iemand anders te geven, als je bij een 4-1 voorsprong nog een penalty krijgt. En dat het alleen maar positief zou werken op het team. Misschien ben ik te sociaal. Voor mij is het geen groot issue, maar ik kan het standpunt wel begrijpen, dat je een afspraak moet nakomen als iemand is aangewezen voor een penalty. De volgende keer zal ik de strafschop dan ook zelf nemen.”

Bekijk ook: Advocaat niet blij met cadeau voor Bazoer