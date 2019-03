Advocaat bouwt op Kramer bij FC Utrecht

Michiel Kramer Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - De spitspositie is bij FC Utrecht dit seizoen de draaideur van het elftal. De ene na de andere speler heeft het er mogen proberen, maar geen enkele spits wist voor een langere periode vaste voet aan de grond te krijgen. Op dit moment lijkt Michiel Kramer een streepje voor te hebben ten opzichte van Jean-Christophe Bahebeck, die vrij structureel ziek, zwak of misselijk is, en het nog jonge talent Nick Venema. Gaat de ex-Feyenoorder voor stabiliteit zorgen voorin?